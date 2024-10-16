Режиссер фильма «Я, робот» обвинил Илона Маска в плагиате дизайнов для Tesla

Режиссер фильма «Я, робот» обвиняет Илона Маска в копировании дизайна. Алекс Пройас утверждает, что новые разработки Tesla, включая роботакси Cybercab, сильно напоминают концепты из его киноленты. В социальных сетях он разместил сравнительные изображения, демонстрируя схожесть между продуктами компании и образами из фильма. Пройас также обращает внимание на параллели между андроидом Optimus и персонажами его фильма.

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В социальных сетях Алекс Пройас опубликовал коллажи, сравнивая дизайн продукции Tesla с образами из своего фильма. Он отметил, что не только Cybercab и Robovan, но и андроид Optimus выглядят подобно персонажам из кино. Пройас сопровоил коллаж подписью: «Эй, Илон, можешь вернуть мне мой дизайн?». Мэтт Грейнджер, соавтор Пройаса, поддержал обвинения, указывая на недостаток креативности у Илона Маска. Название мероприятия We Robot, где было представлено роботакси, косвенно подчеркивает источник вдохновения для Tesla.

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Параллельно появились и другие критические замечания. Согласно Bloomberg, роботы Optimus, презентованные на мероприятии Tesla, могли управляться дистанционно, несмотря на заявления об их автономности. Также отмечено, что роботакси Cybercab функционировало с использованием заранее загруженных карт местности, поскольку мероприятие проходило в декорациях, имитирующих городские улицы.

Ранее стало известно, что акции Tesla упали на девять процентов после дебюта роботакси. На прошлой неделе компания представила футуристичный прототип Cybercab — электрокар с дверями-бабочками, напоминающими дизайн Cybertruck, и без традиционных органов управления. Несмотря на инновационный дизайн, инвесторы отрицательно отреагировали на новинку: к закрытию торгов в пятницу стоимость акций снизились на 8,78 процента, достигнув 217,8 доллара.