Geely анонсировала новый кроссовер Cowboy

Компания Geely опубликовала тизеры новой модели и раскрыла её имя - Cowboy. Основная философия кроссовера - предоставить свободу передвижения своему владельцу, обеспечив его при этом всем необходимым.

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Попытки создать интригу вокруг Geely Cowboy провалились, потому что модель, что называется, в полный рост и без всяких камуфляжных ухищрений, появилась на фото Министерства промышленности Китая ранее.

В основе "Ковбоя" лежит модель Icon, которую доработали: появился новый обвес и различные аксессуары, которые делают кроссовер интереснее. В частности, это "люстра" и экспедиционный багажник на крыше, "сумочка" на задней правой стойке, а также бокс на пятой двери с дренажными отверстиями для дождевиков, сапогов, зонтов и других вещей. Ещё одно отличие от "Айкона" - наличие у Geely Cowboy ручек на капоте.

Известны габариты новинки: 4442 х 1860 х 1770 мм. По всем параметрам Cowboy больше исходника: 4350 х 1815 х 1620 мм. Колёсная база одинаковая - 2640 мм.

Сюрприза по силовому агрегату нет: 181-сильная турбочетврёка 1.5 литра, агрегатированная 7-ступенчатым преселективным "роботом". Привод у Icon передний, и в случае с Cowboy по этой статье вряд ли будут какие-то изменения.

Сроки выхода на рынок Geely Cowboy и цены на него пока не объявлены. Цена на Geely Icon в КНР составляет 97-130 тысяч юаней (1,32-1,77 млн рублей).

На днях в России стартовали продажи Geely Cityray.