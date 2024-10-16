Эксперты оценили возможность выкупа арендованной машины

Эксперты разделились во мнении о выгоде выкупа арендованной машины. На прошлой неделе крупнейший агрегатор каршеринга объявил о новой услуге — взятые в долгосрочную аренду машины можно будет выкупить, что в самом сервисе назвали альтернативой автокредиту. По условиям сделки первоначальный взнос не требуется, а оплата будет списываться каждый месяц равными долями. Срок кредита — от 1 года до 4 лет с момента аренды. Всё это время компания будет оплачивать обслуживание, страховку и ремонт машины. Выгодна ли такая возможность приобретения машины?

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Соловьёв считает, что для клиента будет много ограничений — от запрета на установку запчастей от определенных производителей до нужного оборудования.

«Сама идея авто по подписке не нова, подобные программы и ранее запускались, как правило, самими автобрендами, но в итоге особой популярности она не приобрела», — отмечает специалист.

Да и называть такое предложение аналогом автокредита не очень корректно. У оформившего подписку будет много ограничений — он не сможет покупать шины, которые ему нравятся, запчасти, которым доверяет, обслуживать автомобиль нужно будет там, где назначит каршеринг, об оклейке плёнкой речь тоже не идёт. Таким образом, к моменту, когда автомобиль можно будет выкупить окончательно, у его потенциального владельца могут быть проблемы с машиной, считает Соловьёв.

Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Плеханова Мария Ермилова считает, что у этой схемы обоюдной выгоды всё равно больше. По её мнению, сервисы каршеринга хотят получить для себя возможность более частого обновления автопарка, а для клиентов — это более выгодная покупка машины, чем в кредит, учитывая высокие процентные ставки.