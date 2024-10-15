Операционная система Android впервые появилась в мотоциклах

Австрийский производитель мотоциклов KTM интегрировал операционную систему (ОС) Android в свою продукцию. На это обратило внимание издание TechRadar.

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Android Automotive — разновидность ОС Android с открытым исходным кодом, ориентированная на использование в автомобилях. Журналисты медиа заметили, что ОС впервые развернули на мотоциклах. По словам авторов, мототехника многих производителей поддерживает функцию дублирования экрана Android Auto, однако в случае KTM операционная система глубоко интегрирована в бортовой компьютер транспортного средства.

Для работы Android производитель из Австрии выделил два TFT-дисплея — на 8 и 8,8 дюйма. По словам инженеров компании, экраны можно настраивать и управлять ими, не снимая перчатки. Встроенная eSIM позволяет использовать навигационную систему Google Maps, не подключая смартфон.

Бортовая система Android имеет 3 гигабайта оперативной и 32 гигабайта встроенной памяти. Пользователь может синхронизировать данные с телефона и мотоцикла и загружать в память компьютера транспортного средства музыкальные плейлисты.

Сроки развертывания Android Automotive в мотоциклах KTM не раскрываются. Однако известно, что первыми ее получат владельцы премиальных моделей Super Adventure и Super Duke GT.

В начале октября журналисты издания Android Authority раскрыли детали операционной системы Android 16. В ОС появятся оконный режим рабочего стола, переработанная домашняя страница настроек, виджеты экрана блокировки, изменения в режиме «Не беспокоить».