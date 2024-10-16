Представлен компактный кроссовер Hyundai Inster Cross

Согласно плану, производство новинки должно быть налажено на заводе в Южной Корее ближе к концу текущего года. Цены станут известны позже.

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Hyundai Casper был представлен ещё осенью 2021 года, при этом в линейке корейского бренда он занял место SUV начального уровня. Эта модель, разделившая платформу с Kia Picanto, изначально была представлена только на домашнем рынке и только с бензиновой техникой. Однако минувшим летом был презентован глобальный «брат» Каспера с альтернативной «начинкой» и другим именем – Hyundai Inster (на домашнем рынке – Casper Electric).

И если «домашнее» имя является отсылкой к трюку, который исполняют скейтбордисты, то для «мирового» варианта в Hyundai выбрали слово, образованное от intimate и innovative, что переводится с английского как «близкий, знакомый» и «инновационный». Сегодня семейство было расширено за счёт «авантюрной» новинки – представлен Hyundai Inster Cross.

Такой паркетник имеет ряд визуальных отличий от стандартной версии. Так, у кросс-версии более массивные передний и задний бамперы с увеличенными накладками и дополнительными элементами. Иначе оформлен воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера. В профиль можно увидеть новые боковые юбки, а также комплект иных по дизайну 17-дюймовых легкосплавных колёсных дисков.

Передние стойки, верх, а также корпуса наружных зеркал окрашены в чёрный, а на крыше находится массивный багажник. Отметим, объём «обычного» грузового отсека варьируется в диапазоне от 280 до 351 литра (в зависимости от версии). Длина Hyundai Inster Cross составляет 3825 мм. Для кросс-версии паркетника предложен особый цвет кузова Amazonas Green Matte, доступный наряду с остальной палитрой, доставшейся от «обычного» Hyundai Inster.

Салон варианта с приставкой Cross тоже получил порцию изменений. Сидения отделаны серой тканью, а вышивка на них, а также вставки на передней панели выполнены в ярком зелёно-жёлтом цвете. При необходимости сидения можно складывать, чтобы увеличить грузовое пространство. Кроссовер снабдили ассистентом при движении по шоссе, интеллектуальным круиз-контролем и системой предотвращения фронтальных столкновений.

«Начинка» у Hyundai Inster Cross стандартная, привод только передний. Базовое исполнение оснащается 97-сильным электродвигателем, его максимальный крутящий момент равен 147 Нм, а также тяговой батареей ёмкостью 42 кВт*ч. У исполнения Long Range мощность электромотора равна 115 л.с. (те же 147 Нм), а ёмкость аккумулятора составляет 49 кВт*ч. У кросс-версии максимальный запас хода на одной зарядке равен 360 км. На зарядку с 10 до 80% придётся потратить примерно 30 минут.

Согласно плану, производство новинки должно быть налажено на заводе в Южной Корее в конце текущего года. Цены станут известны позже, ближе к старту продаж. Ожидается, что новинка появится на рынках Европы, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.