LG и Ford заключили соглашение на поставку батарей для электромобилей

LG и Ford заключили новые соглашения на поставку батарей для электромобилей
Южнокорейская компания LG Energy Solution продолжает укреплять свои позиции на рынке электромобилей, подписав два новых соглашения с автопроизводителем Ford на поставку батарей для европейских автомобилей. Хотя суммы сделок остаются неизвестными, учитывая масштаб поставок для целого ряда электрических моделей, можно предположить, что эти контракты представляют собой значительные инвестиции.
Ford активно расширяет производство электромобилей, и сотрудничество с LG позволит компании обеспечить свои машины высококачественными батареями. Это особенно важно в Европе, где спрос на экологичные транспортные средства продолжает стремительно расти.
Новые контракты подтверждают значимость тесного взаимодействия автопроизводителей и поставщиков аккумуляторов в условиях глобального перехода к экологически чистым транспортным технологиям. Ford стремится обеспечить стабильные поставки аккумуляторов для своих электрических автомобилей, и LG Energy Solution станет ключевым партнером в этом процессе, отмечает 32CARS.RU.