LG и Ford заключили соглашение на поставку батарей для электромобилей

Южнокорейская компания LG Energy Solution продолжает укреплять свои позиции на рынке электромобилей, подписав два новых соглашения с автопроизводителем Ford на поставку батарей для европейских автомобилей. Хотя суммы сделок остаются неизвестными, учитывая масштаб поставок для целого ряда электрических моделей, можно предположить, что эти контракты представляют собой значительные инвестиции.

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Ford активно расширяет производство электромобилей, и сотрудничество с LG позволит компании обеспечить свои машины высококачественными батареями. Это особенно важно в Европе, где спрос на экологичные транспортные средства продолжает стремительно расти.

Новые контракты подтверждают значимость тесного взаимодействия автопроизводителей и поставщиков аккумуляторов в условиях глобального перехода к экологически чистым транспортным технологиям. Ford стремится обеспечить стабильные поставки аккумуляторов для своих электрических автомобилей, и LG Energy Solution станет ключевым партнером в этом процессе, отмечает 32CARS.RU.