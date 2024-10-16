Представлен молодежный электрокар Ligier JS50 с запасом хода до 192 км

Компания Ligier представила свою новую модель электрокара JS50 — компактный квадрицикл, который стал достойным конкурентом Citroen Ami. В версии с электродвигателем автомобиль готов предложить запас хода до 192 километров, что делает его отличным вариантом для поездок по городу, отметили журналисты 32CARS.RU.

© Ligier

JS50 входит в категорию L6e, что позволяет управлять им подросткам с 15 лет при наличии водительского удостоверения категории AM. Максимальная скорость ограничена 45 км/ч, но это не лишает автомобиль стильного дизайна и высокотехнологичных опций. Среди ключевых характеристик модели — Full LED фары, 16-дюймовые диски, мультимедийная система с 10-дюймовым экраном, поддерживающая Android Auto и Apple CarPlay, спортивные сиденья, беспроводная зарядка для смартфонов и аудиосистема от Pioneer.

Электромотор мощностью 8 л.с. работает с двумя типами батарей на выбор — 8,28 и 12,42 кВт-ч, что обеспечивает дальность пробега в 123 и 192 километра соответственно. Ожидается, что стоимость JS50 на рынке будет стартовать от 13 199 евро (примерно 1,4 миллиона рублей), что соответствует ценовому диапазону других моделей Ligier.