Bentley Bentayga стал лидером люксового сегмента в России

Третий месяц подряд в России растут продажи новых автомобилей люкс-класса. По данным аналитического агентства «Автостат», в сентябре текущего года в России было продано 42 новых машины сегмента Luxury, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было реализовано 36 единиц.

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Положительная динамика на рынке люксовых автомобилей сохраняется третий месяц подряд, констатируют аналитики.

По результатам сентябрьских продаж, в рейтинге брендов лидирует Bentley с показателем 16 проданных единиц. На втором месте — Rolls-Royce с десятью реализованными машинами. Далее идут Lamborghini (9), Ferrari (6) и Maserati (1).

Изменения произошли в модельном рейтинге. Три месяца подряд первую позицию занимал Lamborghini Urus. Закончилось лето, и сменился лидер. Теперь на этом месте Bentley Bentayga (10), а далее расположились Rolls-Royce Cullinan (6) и Lamborghini Urus (5).

Ранее стало известно, что продажи в премиальном сегменте продолжают уверенно расти. В первый месяц осени показатели достигли максимального значения за последние 5 месяцев (с мая). В сентябре текущего года в России было продано 14 063 новых машин премиум-сегмента.

Аналитики отмечают, что 77% всех проданных в первый месяц осени новых премиальных автомобилей приходится на китайские марки. Первые четыре места выглядит так: EXEED (3 607 единиц), TANK (3 007), Lixiang (1 846), BMW (1 151). Продажи остальных премиальных брендов в сентябре составили менее одной тысячи штук.