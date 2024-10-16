На автосалоне в Париже Microlino показала обновленную версию электромобиля Microlino 2.0

На автосалоне в Париже 2024 года компания Microlino представила обновленную версию своего электромобиля — Microlino 2.0. Этот компактный городской автомобиль привлекает внимание не только своей экологичностью, но и необычным дизайном, который сочетает в себе ретро-эстетику и современные технологии, отметили журналисты SPEEDME.RU.

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Microlino выделяется оригинальной конструкцией с фронтальной дверью, которая открывается, как дверца холодильника, что придает автомобилю уникальный характер. Модель разработана с акцентом на снижение углеродного следа и является экономичной альтернативой обычным автомобилям с двигателями внутреннего сгорания.

Внутреннее пространство рассчитано на двух пассажиров и обеспечивает все необходимое для комфортного передвижения по городу. С максимальной скоростью до 90 км/ч и возможностью проехать до 200 километров на одном заряде, Microlino 2.0 идеально вписывается в концепцию транспорта для коротких поездок в условиях городской среды.