Автоэксперт назвал главные особенности Lada Aura

Главный редактор "За рулём" Максим Кадаков в беседе с "Газетой.ru" поделился личным впечатлением от Lada Aura.

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"Lada Aura по запасу пространства сзади обыгрывает многих, даже автомобили двумя классами выше. Я со своим ростом 186 см сзади сижу, практически вытянув ноги. И на спокойных скоростях 70-90 км/ч это очень тихий автомобиль, шума шин в ней вообще не слышно. В этом смысле сделали очень неплохо", - говорит Кадаков.

Над акустически комфортом представительского седана АвтоВАЗ поработал действительно хорошо: количество шумоизоляционных материалов по сравнению с обычной "Вестой" у Lada Aura больше на 32%.

Но Кадаков также отметил, что АвтоВАЗу есть куда двигаться с "Аурой":

"В Aura еще есть над чем поработать. Нужен климат-контроль, нужно как-то обустроить пространство сзади: например, внедрить столики или раздельные задние кресла. Эта машина для двоих сзади, а не для троих. Как это будет реализовано - с массажем, с электроприводом - это тема для отдельного разговора".

На стороне Lada Aura - доступность обслуживания, которое, по подсчётам производителя, обойдётся на 52-128% дешевле, чем у конкурентов в лице Chery Arrizo 8, JAC J7, FAW Bestune B70 и "Москвич 6".

Эксперт также отметил, что у иномарок и "Москвича" мощнее двигатели и они шире, чем Lada Aura.

Ранее "РГ" рассказывал о том, по каким параметрам Lada Aura переигрывает своих конкурентов.