Chevrolet отзывает Silverado из-за проблем с модулями подушек безопасности

Chevrolet вновь привлек внимание после отзыва среднеразмерных грузовиков Silverado. В 2024 году были обнаружены проблемы с модулями диагностики и сенсирования подушек безопасности в некоторых моделях, производимых компанией Navistar. Из-за неправильной установки эти модули могут не сработать в случае аварии, что создает риск для безопасности пассажиров, отметили журналисты SPEEDME.RU.

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Отзыв охватывает грузовики, произведенные с 28 мая по 4 сентября 2024 года, и был инициирован после поступления трех сообщений о неработающих модулях. Navistar незамедлительно уведомила General Motors о возникшей проблеме, и уже 5 сентября начались работы по ее устранению на заводе в Спрингфилде, штат Огайо.

Владельцы затронутых автомобилей получат уведомления об отзыве с 18 ноября 2024 года, а исправление будет выполнено без каких-либо затрат для них. Silverado Medium Duty, также известный как Chassis Cab, оснащен мощным 6,6-литровым двигателем Duramax, способным развивать 350 л.с. и обеспечивать крутящий момент в 1016 Нм.

Этот инцидент подчеркивает важность обеспечения безопасности на дорогах, поскольку работоспособные подушки безопасности могут спасти жизни.