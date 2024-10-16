Эксперт рассказал, как безопасно купить машину на маркетплейсе

Юрист рассказал последовательность безопасной покупки автомобиля на маркетплейсе. Генеральный директор профессиональной юридической группы «АИД» Давид Адамс посоветовал при покупке автомобиля на маркетплейсе оформлять безопасную сделку через «Госуслуги», что поможет избежать мошенников.

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«Благодаря сотрудничеству Минцифры и МВД появилась возможность заключения договора купли-продажи автомобиля на «Госуслугах» в онлайн-формате, имеющего юридическую силу бумажного договора», — пояснил эксперт и уточнил, что есть банки, которые предлагают посредничество при таких сделках.

Кроме того, таким способом и покупатель, и продавец сэкономят время на заполнении договора и не допустят ошибок, так как часть данных будет введена системой.

При оформлении сделки через портал «Госуслуги» продавец первым заполняет договор купли-продажи, выбрав расчёт «с аккредитивом». Далее покупатель подтверждает условия расчёта и открывает аккредитив в мобильном приложении своего банка. На последнем этапе и продавец, и покупатель подписывают договор в мобильном приложении «Госключ».

После чего покупатель получает своё транспортное средство и ставит его на учёт в ГАИ. И только после получения информации из Госавтоинспекции о постановке автомобиля на учёт банк переведёт деньги продавцу.