Депутат предложил разрешить садиться за руль с 16 лет

В России предложили снизить возраст, когда можно управлять автомобилем. С такой инициативой выступил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары Михаил Ветров. По его словам, не обязательно ждать совершеннолетия, и управлять машиной можно уже с 16−17 лет. Соответствующее обращение депутат направил начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаилу Черникову.

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Сейчас управлять автомобилем в России можно после достижения 18-летнего возраста и получения водительского удостоверения. По словам Ветрова, во многих странах мира водителями становятся до наступления совершеннолетия. Например, в присутствии взрослого водителя и после получения специального удостоверения.

Депутат считает, что нужно учитывать, как много автомобилей в нашей стране. По его словам, общество хотело бы упростить нормы допуска к управлению транспортом. Поэтому логичным решением стало бы снижение возраста, когда можно садиться за руль.

«Прошу вас оценить возможность снижения минимально допустимого возраста управления личным транспортом (легковым автомобилем или мотоциклом) с 18 до 16—17 лет», — говорится в тексте обращения.

Недавно страховщики выяснили, в каком возрасте водители чаще всего попадают в аварии. Оказалось, что больше всего аварий происходило с участием водителей в возрастной группе от 18 до 24 лет – 13%.