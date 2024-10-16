Парижский автосалон стал местом противостояния Китая и Европы

Европейские производители пытаются доказать в Париже свою автосостоятельность. В этом году крупнейшее автошоу в Европе проходит в сложный момент. Европейским автопроизводителям нужно доказать, что они все еще в силе, в то время как китайские конкуренты активно стремятся закрепиться на конкурентном рынке. Справедливости ради стоит отметить, что и в ЕС, и в КНР продолжают обсуждать опасность повышения тарифов на китайские электромобили.

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«Кто платит по счетам? Потребители. Поэтому это очень беспокоит людей. Это остановит более бедных людей от покупки», — говорит исполнительный вице-президент китайского гиганта электромобилей BYD Стелла Ли.

Тем временем генеральный директор Stellantis Карлос Таварес предупредил , что тарифы заставят китайских автопроизводителей открыть заводы в Европе, что приведет к избыточным мощностям в регионе и вынудит ряд местных производителей закрыться.

По словам генерального директора Парижского автосалона Сержа Гашо, девять китайских брендов, включая BYD и Leapmotor, представят свои новейшие модели на мероприятии этого года. Это столько же, сколько и в 2022 году, когда они составили почти половину представленных брендов. Но в этом году на их долю приходится только пятая часть брендов. Европейский автопром полон решимости защищать свою территорию.

Тем временем, китайский GAC заявил, что это шоу положило «начало его европейских амбиций». В Leapmotor заявили, что до конца 2025 года планируют открыть 500 точек продаж в Европе. Новые китайские бренды — Dongfeng, Seres, FAW — демонстрируют новые модели со своим интересом. Европа их интересует, прежде всего, потому что в Китае их продажи не так высоки, как хотелось бы. Жёсткая конкуренция привела их на европейский рынок.

BYD приехал на автосалон в статусе крупнейшего автопроизводителя Поднебесной. Но у бренда в Европе пока есть небольшая проблема — низкая узнаваемость. И это при том, что компания продает электромобили во многих европейских странах и выступила спонсором Евро — 2024. В BYD рассчитывают произвести фурор с помощью электрического внедорожника Sealion 7.

Автогиганты признают: в Китае способны разрабатывать новые электромобили всего за два года, что как минимум вдвое быстрее, чем в западном автопроизводстве, да и издержки там более низкие.