Эксперт рассказал, почему может выйти из строя турбина автомобиля

Главная причина поломки турбины автомобиля - ненадлежащие условия эксплуатации и неграмотное обслуживание. Как рассказал "Газете.Ru" директор департамента сервиса и запасных частей "Авилон Tank" Игорь Боярский, чаще всего это происходит при агрессивной езде, заправке некачественным топливом, использовании плохого масла и эксплуатации в условиях высокой температуры.

© Российская Газета

Загрязненное или неправильно подобранное моторное масло провоцирует быстрый износ подшипников и других компонентов турбины. Также материалы быстрее стареют при высоких температурах - эксперт советует следить за системой охлаждения.

Также турбине может выйти из строя из-за повышенного давления в моторе, неравномерной работы цилиндров и прочими проблемами с силовым агрегатом.

Как сохранить ресурс турбины? По словам эксперта, нужно избегать резких ускорений (они приводят к сильным нагрузкам на турбину). Перед долгой эксплуатацией двигатель и турбину нужно прогреть - это поможет избежать термических шоков. Также нельзя глушить двигатель сразу после поездки: он должен поработать несколько минут, чтобы турбина остыла.

Ресурс турбины в среднем составляет 200-250 тысяч километров, а при хорошем обслуживании агрегаты автомобильных брендов с хорошей репутацией служат еще дольше.