Автоэксперт объяснил, чего нельзя позволять мастерам в шиномонтаже

Бывают ситуации, когда в разгар сезона "переобувки" в проверенную мастерскую выстраиваются приличные очереди, или внезапно появилась необходимость срочного ремонта шины, и приходится обращаться в незнакомый сервис.

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Как правило, в крупных и сетевых шинных центрах приняты определенные стандарты выполнения работ, и сильно беспокоиться об их качестве не стоит. Другое дело - небольшие мастерские, которые вы ранее не посещали. В таких случаях стоит проконтролировать процесс. Об этом "Российской газете" рассказал начальник отдела технической поддержки клиентов АО "Кордиант" (холдинг "Кордиант") Алексей Стасюк.

"На что стоит обратить внимание:

1. Проконтролировать процесс монтажа шины на колесный диск. Если для установки шины (особенно с низким профилем или технологией RunFlat, что усложняет процесс) мастер прикладывает значительные усилия или просит помощи коллег, это повод насторожиться и удостовериться, что сама шина и диск при этом не получили повреждений от инструмента.

2. В процессе балансировки обратите внимание, чтобы при вращении колеса на стенде не было заметно визуального биения, так называемой "восьмерки" - это явный признак необходимости правки диска во избежание появления вибраций при движении.

3. Уточнить, что внутреннее давление в шинах установлено

согласно рекомендациям производителя автомобиля для данного типоразмера. Информационная наклейка с нужными данными обычно расположена на крышке лючка бензобака или в дверном проёме водительской двери.

4. И довольно банальное, но тем не менее самое главное правило с точки зрения безопасности: после установки собранных колес на автомобиль обязательно проследите контроль затяжки мастером каждого из колесных болтов динамометрическим ключом", - отметил специалист.