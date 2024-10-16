У Lada Vesta появилась новая доступная версия с вариатором

У Lada Vesta с вариатором появилась новая версия. АвтоВАЗ объявил об увеличении числа модификаций Lada Vesta — модель обзавелась вариантом со связкой 1,6-литрового двигателя и автоматической коробки передач. Стоит такая машина от 1 600 000 до 1 960 000 рублей за седан и 1 705 000−1 806 000 рублей за универсал Vesta SW. Таким образом, новинка обойдется на 50 тысяч рублей дороже, чем Vesta с тем же мотором и «механикой».

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До сегодняшнего дня вариатор китайского производства устанавливали только на Vesta, Vesta SW и их Сross-версии с 1,8-литровым мотором Evo. Теперь же такая коробка ставится и на более доступные автомобили с двигателем 1.6. Вместе с новой трансмиссией Веста также получила опоры силового агрегата, привода колес, систему переключения передач и другие элементы.

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В пресс-службе Lada рассказали, что были скорректированы калибровки контроллеров двигателя и коробки передач, и благодаря оригинальным настройкам автомобиль обладает «как высоким уровнем комфорта и плавности хода, так и хорошей экономичностью». Заявленный расход топлива в смешанном цикле составляет 7,3 литра на 100 километров, что, как отмечают в АвтоВАЗе, является «одним из лучших показателей в семействе».

Несколькими днями ранее стало известно, что Vesta Cross лишилась самой дрогой версии с «механикой». Из обновленного прайс-листа исчезли две модификации: кросс-седаны и кросс-универсалы больше нельзя заказать с мотором 1.6 (106 сил), ручной коробкой передач и максимальным набором опций — в топовом исполнении Techno'24.

В настоящее время комплектация Techno'24 предлагается только со связкой двигателя 1.8 (122 силы) и китайского вариатора. А вот версии с вариатором и мотором 1.6 у Cross-универсала и Cross-седана нет.