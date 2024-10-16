Водители практически перестали ездить на красный свет

Водители Москвы стали меньше ездить на красный свет. В столичном департаменте транспорта сообщили, что автомобилисты стали значительно реже нарушать правила проезда перекрёстков, особенно в тех местах, где была нанесена «вафельная» разметка и установлены комплексы фиксации нарушений.

© РИА Новости

Так, число нарушений на «вафельных» перекрёстках сократилось в период с января по сентябрь на 23% по сравнению с прошлым годом. В Дептрансе не привели точное количество выписанных за проезд на красный или выезд за стоп-линию «писем счастья», но уточнили, что их стало на 4 тысячи меньше.

В ведомстве отметили, особая дорожная разметка на пересечениях дорог помогает предотвратить заторы и делает проезд перекрёстков более безопасным. Так, с начала 2024 года в мегаполисе было обустроено 27 подобных перекрёстков.

До конца года разметка появится на пересечениях Русаковской улицы и Сокольнической площади, Дубининской улицы и Павелецкой площади, а также улицы Большие Каменщики и Таганской площади.