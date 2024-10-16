Эксперты рассказали, ждать ли в конце года скидок у автодилеров

В конце года продавцы автомобилей традиционно представляли скидки, чтобы избавиться от складских запасов. Но этот год особенный - вырос утильсбор, что повысило стоимость авто. Ожидать ли дисконты?

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Как рассказал порталу "АвтоВзгляд" директор онлайн-сервиса автозаймов Caranga Аркадий Бакушкин, в конце прошлого года с большой скидкой продавались китайские автомобили. Это произошло из-за переполненных складов, которые дилеры пытались освободить для поставок новых авто. Спрогнозировать, будут ли хорошие скидки в этом году, пока сложно.

Избытка машин нет, с июля по октябрь многие поставщики пополняли склады и импортировали значительные объемы. Декабрь, напротив, может стать периодом охлаждения: из-за повышения цен покупатели будут стремиться приобрести авто в октябре-ноябре.

Как отметил генеральный директор компании "БериАвто" Ислам Альсултанов, россияне массово покупают машины в ожидании роста цен.

Дилеры стимулируют спрос выгодными кредитными программами и дисконтами. По мнению эксперта, новогодние скидки должны быть: на декабрь-январь запланирована распродажа автомобилей 2023 и 2024 годов выпуска. А ощутимого подорожания моделей можно ожидать в марте-апреле - в это время в Россию поступит новая партия автомобилей из КНР.

Доцент Государственного университета управления Артем Меренков полагает, что скидок к концу года можно ожидать на те машины, которые успеют подорожать из-за утильсбора. Так, ряд моделей Geely, Belgee, GAC и Chery выросли в цене на 20-80 тысяч рублей. Скорее всего, именно на них будет распространяться дисконт.