Внедорожник Tank 300 получил версию с дизельным мотором

Фотографии новой модификации Tank 300 с дизельным двигателем появились в открытой базе китайского сертификационного ведомства. Внешних отличий авто с дизелем от бензиновой модификации нет, но не исключено, что будет пересмотрен салон.

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Зато известно, что под капотом Tank 300 разместился двигатель E24D объёмом 2,4 литра (186 л.с., 480 Нм). В паре с ним, скорее всего, будет работать автоматическая трансмиссия.

В настоящее время Tank 300 в России представлен с 220-сильным бензиновым двигателем объёмом 2.0 литра и 8-диапазонной АКП. Цены - от 4 249 000 до 4 849 000 рублей.

На родине в КНР внедорожник продаётся также с V6 3.0 мощностью 354 л.с. и 9-ступенчатым "автоматом". О перспективах появления такого Tank 300 в РФ ничего неизвестно, но у нас ожидается версия со спецподготовкой для бездорожья.