Появилась первая фотография нового Honda Passport без камуфляжа

Новый Honda Passport впервые показался без маскировки. Кроссовер следующего поколения должен дебютировать в этой осенью, но его внешность уже раскрыта. Модель во внедорожном исполнении TrailSport засняли на женском ралли Rebelle Rally в США, в ходе которого ему предстоит проехать более 2400 километров по американскому Юго-Западу. В Honda отметили, что серийный Passport будет почти таким же, не считая ливреи и шин Maxxis RAZR AT.

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Кроссовер Honda Passport в новой генерации обрел более брутальный и «внедорожный» облик. У автомобиля узкая решетка радиатора и С-образные ДХО, бампер с серебристой накладкой, неокрашенный пластик по периметру и толстая задняя стойка. Корму можно рассмотреть на более ранних официальных снимках с тестов, но на них модель завернута в камуфляж.

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По заверению Honda, новый Passport приспособлен к приключениям лучше всех кроссоверов, которые она когда-либо выпускала.

В компании добавили, что он получит усиленное шасси, подвеску с настройками для бездорожья, 3,5-литровый двигатель V6 в сочетании с десятидиапазонным автоматом и систему полного привода i-VTM4 второго поколения.

Вероятно, всем этим с новинкой поделится «четвертый» Pilot, представленный в ноябре 2022 года. На нем двигатель V6 выдает 289 лошадиных сил и 355 Нм. То есть, новый Passport будет на пять сил мощнее предшественника, а крутящий момент останется прежним.