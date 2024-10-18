Эксперт рассказал о преимуществах разборных масляных фильтров

Эксперт «За рулем» рассказал о преимуществах разборных масляных фильтров.

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Вопрос от читателя «За рулем»:

– Почему в последнее время автопроизводители, в том числе и китайские, используют масляные фильтры в виде картриджа, а не металлические одноразовые «стаканчики»?

Ответ эксперта Алексей Ревин, редактор «За рулем»:

– Масляные фильтры, у которых заменяется только фильтрующий элемент, безопаснее для экологии. В утиль идут лишь картонный фильтрующий элемент и пара уплотнительных резиновых колечек. А неразборные фильтры содержат в себе и картон, и резину, и сталь, которые при утилизации желательно разделить. Есть у более современного решения и другие достоинства. Перепускной клапан и устройство, предотвращающее при стоянке слив масла из фильтра, являются частями двигателя, что гарантирует их долгую и надежную работу. Вместе с тем замена фильтрующего элемента зачастую занимает больше времени и требует от исполнителя аккуратности.