Представлен BMW 2 Series Gran Coupe второго поколения

BMW полностью рассекретила седан 2 Series Gran Coupe нового поколения. Премьера новинки состоялась на автосалоне в Париже. Седан второй серии с приставкой Gran Coupe по-прежнему базируется на переднеприводной платформе FAAR с поперечным расположением мотора, однако он преобразился снаружи и внутри, а заодно получил прибавку к мощности и семиступенчатый «робот» вместо восьмидиапазонного автомата.

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Но сначала об изменениях в дизайне экстерьера. Как и предполагалось, 2 Series Gran Coupe преобразилась в стиле родственного хэтчбека 1 серии. Внешность хэтчбека получилась спорной и даже местами напоминающей Kia, и седан 2 серии не избежал участи «младшего» брата. Из интересного стоит отметить подсветку радиаторной решетки по контуру, которую BMW предлагает в качестве опции, комплектацию M Tech с более агрессивными бамперами, а также 18-дюймовые диски в базовом уровне оснащения (либо 19-дюймовые за доплату). Кроме того, четырехдверка незначительно увеличилась в размерах — вытянулась в длину и подросла в высоту, при этом колесная база и ширина остались прежними.

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

© BMW

Салон стал технологичнее. Появилась аудиосистема Harmon/Kardon с 12 динамиками, «облачная» навигация, спортивные кресла и автоматически затемняющиеся зеркала, — все это вошло в список стандартного оборудования. Кроме того, оснащение расширилось за счет появления функции массажа и регулировки поясничной поддержки. Кластер на передней панели объединяет два экрана диагональю 10,25 и 10,7 дюйма, мультимедийная система работает на операционной системе iDrive 9 и умеет обновляться «по воздуху».

Версии модели теперь обозначается иначе — баварская марка отказалась от буквы «i» (от «injection») в названиях автомобилей с бензиновыми моторами. Дизельные же модификации, как и раньше, отмечены буквой «d» (diesel).

Уже на старте продаж 2 Series Gran Coupe доступен с бензиновыми и дизельными двигателями. У BMW 218d Gran Coupe отдача мотора составляет 150 сил, а у 220d Gran Coupe — 163 лошадиные силы, у 220 Gran Coupe — 170 сил, причем последние два получили 48-вольтовую электрическую надстройку. Наконец, модификация M235 xDrive оснащена 300-сильным двигателем. По заявлениям автопроизводителя, с места до 100 километров в час такой седан разгоняется за 4,9 секунды.

Коробка передач отныне одна, и это семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением вместо прежнего восьмидиапазонного автомата. Привод может быть передним либо полным.

Прием заказов в Европе и США уже отрыт, а вот в России новый BMW 2 Series Gran Coupe если и появится, то только по параллельному импорту.