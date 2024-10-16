УАЗ "Хантер" получит двигатель от "Патриота"

В следующем месяце может состояться премьера УАЗ "Хантер" с новым двигателем: внедорожник оснастят атмосферником 2,7 литра (149 л.с., 235 Нм), который также устанавливается на "Патриот". Об этом "Российской газете" рассказали в пресс-службе Ульяновского автозавода.

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В настоящее время купит УАЗ "Хантер" можно с двигателем аналогичного объёма с отдачей 112,2 л.с. и 198 Нм, соответствующего "Евро-2". Цена на модель стартует от 1 510 000 рублей. В ноябре должна появиться версия с двигателем "Евро-5", которая будет на 20 тысяч рублей дороже.

Накануне "РГ" сообщила, что УАЗ планирует представить дизельные "Профи" и "Патриот", а также внедрить новую коробку передач.