Названы сроки начала продаж минивэна Wey 80 в России

Продажи нового премиального гибридного минивэна Wey 80 на российском рынке начнутся в ноябре 2024 года. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на директора розничных продаж АГ «Авилон» Илью Петрова. По его словам, стоимость новинки ориентировочно будет начинаться от 8 млн рублей.

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Новинка станет первой моделью бренда в этом сегменте на рынке РФ. Минивэн появится в автосалонах бренда в двух версиях — в шестиместной Business Lounge с удлиненным кузовом и семиместной Premium. Автомобиль оснащается 1,5-литровым турбомотором на 152 л.с. и двумя электродвигателями на 95 л.с. и 52 л.с. Wey 80 будет доступен с полным приводом.

Среди опций авто — сиденья с функцией «нулевой гравитации», «зимний» пакет, 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, 14,6-дюймовый экран мультимедиа и т.д.

До этого сообщалось, что за пять лет владельцы кроссовера Wey 05 потратят на его обслуживание 3,6 млн рублей.

Так, каждый километр на Wey 05 обойдется в 48,15 рублей. За год получается сумма 722,3 тыс. рублей, за пять лет — 3,61 млн рублей. Цена машины в исследуемой комплектации Premium составляет 6,5 млн рублей.