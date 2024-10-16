Exeed VX радикально преобразился и получил новый двигатель

Флагманский Exeed VX прошёл через трансформацию, и на этот раз китайцы решили подойти к ней более радикально, чем просто пересмотреть дизайн решётки и бамперов. В КНР к дебюту готовится новая модификация Exeed VX, которая получила не только пересмотренную внешность, но и гибридную силовую установку.

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Передняя часть кроссовера соответствует обновлённому Exeed VX, представленному в России, а вот "корму" кроссоверы дизайнеры изменили основательно: фонари стали вертикальными и соединены подсвечиваемой плашкой, выхлопных патрубков не видно. Отметим, что с новым обвесом VX стал габаритнее: длина нового - 5010 мм, у прежней версии этот параметр равен 4970 мм. Ширина осталась прежней - 1940 мм, высота выросла на 8 мм - до 1800 мм.

Силовой агрегат версии 400T остался прежним: бензиновый двигатель объёмом 2.0 литра мощностью 261 л.с. в паре с 8-ступенчатой АКП.

Что касается гибридной трансмиссии, то у Exeed VX была версия с системой последовательного типа REEV. Теперь кроссовер получил систему C-DM, которая является параллельной, с ДВС объёмом 1,5 литра и, предположительно - по аналогии с Exeed RX C-DM 4WD - с тремя электромоторами. Запас хода на электричестве, согласно официальным документам, у гибридного Exeed VX составляет 143 км.

Дата премьеры новинки и стоимость пока не раскрываются.

В России купить Exeed VX можно в двух версиях: вышедшей на рынок первоначально - от 5,3 млн рублей без учёта спецпрограмм, и обновлённой, с новой КП и оптимизированной системой 4WD - за 5,6 млн рублей.