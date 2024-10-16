Авито: продажи зимней резины выросли вдвое

Для российских автолюбителей наступил активный сезон смены резины: продажи шин на Авито за последний месяц уже выросли вдвое, лидеры роста продаж – Triangle и Cordiant. Аналитики Авито узнали у россиян, когда они обычно меняют летнюю резину на зимнюю, сколько готовы потратить на «переобувку» и какие бренды предпочитают. Оказалось, что большинство отдает предпочтение российским брендам, каждый второй при выборе шин опирается на отзывы знакомых, а лидеры роста продаж по итогам сентября 2024 года – китайские Triangle и российские Cordiant.

Продажи нешипованных шин на Авито в России за последний месяц выросли вдвое. Самый большой рост показал бренд Triangle – в 2,4 раза. На этого производителя приходится наибольший объем от всех проданных нешипованных шин на платформе – 10%. В среднем комплект из четырех новых покрышек Triangle можно приобрести за 29 500 рублей, а вариант в ресейле обойдется в 15 700 рублей. Также в сентябре 2024 года значительно выросли продажи Dunlop и Hankook – в 2,3 раза и в 2,2 раза соответственно. Топ-5 по доле продаж распределился так: Triangle (10%), Bridgestone (9%), Nokian Tyres (8%), Pirelli (8%) и Yokohama (7%).

Топ-5 популярных производителей нешипованных шин в сентябре 2024 года, Авито, вся Россия

МаркаДоля продажРост продаж месяц к месяцу (август 24-сентябрь 24)Средняя цена за комплект в ресейле (4 колеса), руб. Средняя цена за новый комплект (4 колеса), руб. Triangle10%в 2,4 раза15 70029 500Bridgestone9%95%16 60045 200Nokian Tyres8%94%18 80058 800Pirelli8%98%24 90060 200Yokohama7%в 2 раза16 30066 800

Шипованные шины россияне также стали приобретать чаще – по сравнению с августом в сентябре продажи выросли в два раза. Наибольшее увеличение продаж наблюдается у бренда Cordiant – в 2,3 раза. Приобрести новый комплект шин производителя можно за 20 100 рублей, а «с рук» – за 12 000 рублей. У россиян вырос интерес и к брендам Yokohama и Nordman, их продажи увеличились в 2,2 раза. Лидером по доле продаж шипованных шин стал Nokian Tyres (19%), на втором месте – Pirelli (8%), на третьем – Ikon Tyres (7 %). Топ-5 замыкают Cordiant и Michelin с долей по 5%.

Топ-5 популярных производителей шипованных шин в сентябре 2024 года, Авито, вся Россия

МаркаДоля продажРост продаж месяц к месяцу (август 24-сентябрь 24)Средняя цена за комплект в ресейле (4 колеса), руб. Средняя цена за новый комплект (4 колеса), руб. Nokian Tyres19%в 2 раза18 30049 400Pirelli8%95%19 80063 100Ikon Tyres7%в 2,2 раза21 60044 100Cordiant5%в 2,3 раза12 00020 100Michelin5%88%23 80095 800

Опрос, который специалисты Авито провели в дополнение к исследованию, показал: при выборе шин каждый второй (50%) респондент прислушивается к отзывам людей из своего окружения. 41% ориентируются на цену, а 31% полагаются на известность и популярность бренда.

Наибольшая доля опрошенных россиян (44%) меняет резину с летней на зимнюю заранее, когда видят вероятность снега в прогнозе погоды. 27% делают это в числе первых, когда температура опускается до 5 градусов и ниже. Так чаще поступают женщины, чем мужчины (29% против 25%).

Среди тех автолюбителей, кто планирует покупку резины для нового сезона, 38% рассчитывают потратить на комплект шин от 10 000 до 20 000 рублей. Треть опрошенных (33%) готовы потратить больше – от 20 000 до 40 000 рублей. Вложить более этой суммы готовы 18%, а 11% хотят уложиться всего в 10 000 рублей.

При этом 13% россиян положительно относятся к покупке шин «с рук» и предпочитают искать подходящие варианты в ресейле. 16% еще не прибегали к подобной практике, но планируют приобрести шины «с пробегом».

Почти половина (47%) опрошенных предпочитают шины российских производителей. 37% чаще покупают японские бренды, 28% – европейские, причем 26% – именно немецкие, а 7% – именно французские. Шины китайского производства покупают 14% россиян. При этом треть (35%) опрошенных положительно относятся к брендам шин из Поднебесной.