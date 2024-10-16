Названы марки автомобилей, на которых раньше ездили владельцы Hongqi

Большинство владельцев Hongqi готовы снова купить машину этого бренда. В результате опроса нынешних владельцев разных моделей премиальной китайской марки Hongqi выяснилось, что 72% из них готовы в следующий раз приобрести автомобиль того же бренда. Об этом сообщают аналитики агентства «Автостат».

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Опрос показал, что владельцы оценивают свои машины как престижные, так ответили 62% респондентов. Ещё автомобили назвали современными (37%) и брутальными (11%).

Владельцы рассказали, что им нравится в своих автомобилях. Оказалось, что они отмечают «практически всё», часто хвалят дизайн и интерьер.

Среди недостатков больше всего жалоб собрали мультимедийная система и шумоизоляция.

Ещё аналитики выяснили, на автомобилях каких брендов раньше ездили нынешние владельцы Hongqi. Так, 15% пересели за руль премиального «китайца» с автомобилей Toyota, ещё 13% раньше ездили за рулём Kia. А 11% раньше управляли машинами Volkswagen.

Такой же опрос недавно проводился среди владельцев автомобилей Voyah. Оказалось, что 16% покупателей Voyah раньше ездили на автомобилях BMW. Столько же оставили свои Mercedes-Benz. Ещё по 8% покупателей раньше ездили за рулём Audi и Land Rover.