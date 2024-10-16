Купе Porsche 911 Turbo S превратили в лемановский спортпрототип RML P39

Купе Porsche 911 Turbo S превратили в лемановский спортпрототип. Суперкар P39 от RML Group получил форсированный до 912 лошадиных сил двигатель, активную аэродинамику, антикрыло с DRS и гидравлическую систему регулировки дорожного просвета. Всего будет выпущено десять таких автомобилей, каждый стоимостью полмиллиона фунтов стерлингов.

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Инжиниринговая фирма RML Group в этом году отмечает 40-летие. За это время у неё было много ярких проектов, однако подвести условный итог четырех десятилетий должен суперкар P39 40th Special Edition. Базируется он на Porsche 911 Turbo S поколения 992, хотя на треке объедет 911 GT3 RS (991.2). Всё, что можно было улучшить у 911-го, британцы улучшили. В том числе двигатель. Оппозитная «шестерка» 3.8 получила новые турбокомпрессоры, интеркулер и блок управления, благодаря чему отдача скакнула с 650 сил и 800 Нм до 912 сил и 1000 Нм.

© RML Group

Время разгона до 60 миль в час (97 км/ч) при этом сократилось всего на 0,2 секунды — до 2,4. Сто миль в час (161 км/ч) суперкару покорятся через 4,5 секунды, тогда как обычному 911 Turbo S требуется 5,3. Проведя виртуальные симуляции, в RML пришли к выводу, что Нордшляйфе двухдверка проедет как минимум за 6 минут 45 секунд, уступив около двух секунд 911 GT2 RS Manthey Performance. Показать хорошее время позволит не только форсированный двигатель, но и активная аэродинамика, создающая в 4,5 раза больше прижимного усилия, чем у исходника: 923 килограмма против 204.

© RML Group

С опциональным пакетом Track Pack на P39 можно будет с помощью гидравлики регулировать дорожный просвет. Суперкар лишится задних сидений — вместо них установят полукаркас безопасности — и получит спортивные кресла с четырехточечными ремнями.

Без доплаты углепластиковый кузов, отрисованный под вдохновением от спортпрототипов Ле-Мана, окрасят в кастомный колер RML 40SE Ruby Red и поставят машину на кованые колеса диаметром 20 дюймов спереди и 21 сзади. Запланированный тираж — 10 экземпляров. Цена — 495 тысяч фунтов стерлингов (62,6 млн. р.) плюс автомобиль-донор. Примерно в ту же сумму оценивается альтер-эго P39 — внедорожный Marsien.