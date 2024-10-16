В Россию привезли рестайлинговый Kia Ceed с двигателем 1,6 и АКПП

В России появился в продаже рестайлинговый универсал Kia Ceed за ₽3,35 млн.

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Столичный дилер привез в Россию рестайлинговый Kia Ceed в комплектации Luxe и в кузове универсал за 3,35 млн рублей. Под капотом автомобиля 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 128 л. с. и автомат.

До введения санкций рестайлинговый Kia Ceed продавался в России. Автомобиль собирали на «Автоторе» в Калининграде. Топовая версия GT-Line стоила 2,18 млн рублей, а тот, что предлагает дилер сейчас, продавали за 1,655 млн рублей. То есть, параллельный Ceed сейчас стоит в два раза дороже.