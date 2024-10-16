Автолюбители с зарплатой 82 000 рублей могут купить Lada Aura всего за 3 года

Как сообщает «Авто.ру» со ссылкой на данные «СберАналитики», при средней зарплате 82 000 рублей россиянам потребуется 2 года и 8 месяцев, чтобы купить автомобиль Lada Aura за 2,6 млн рублей. При этом придется откладывать всю зарплату целиком. Если откладывать не всю зарплату, то более реальный срок для покупки Lada Aura составит порядка пяти лет.

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Быстрее всех на Lada Aura смогут заработать жители Чукотки со средней зарплатой 179 300 рублей. Машину они могут купить практически за 1 год (14,5 месяца). Жителям Москвы при средней зарплате 144 100 рублей на флагманскую модель Lada придется копить 18 месяцев. В Ямало-Ненецком автономном округе при средней зарплате 143 900 рублей Lada Aura можно купить за 18 месяцев.

Машина построена на базе седана Lada Vesta, колесную базу которого увеличили на 250 мм. Теперь расстояние от передних кресел до заднего дивана составляет 1060 мм. Для автомобиля изготовили новые оригинальные двери. Машина получила другие настройки подвески, улучшенную шумоизоляцию. В топовых версиях салон отделан высококачественной кожей российского производства.