Недорогой кроссовер Suzuki Fronx обзавелся полным приводом

Паркетник индийского производства в версии 4WD доступен исключительно в Японии. Кроме того, на родине марки модель по умолчанию имеет богатое оснащение.

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Компактный кроссовер Suzuki Fronx дебютировал в прошлом году в Индии, только там его сегодня и производят. При этом пятидверка является глобальной моделью: машины индийской сборки поставляют в страны Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. А теперь Fronx добрался и до родной для марки Японии. Причем у японской версии оказались свои особенности. Но обо всем по порядку.

Напомним, Suzuki позиционирует модель в качестве купеобразного SUV. На деле же Fronx представляет собой «внедорожный» вариант рестайлингового хэтчбека Baleno (в Японии исходный хэтч не продают). Впрочем, только лишь навешиванием неокрашенного пластика «по кругу» компания все же не ограничилась: заменили почти все кузовные панели, вдобавок паркетнику досталась двухэтажная головная оптика, задние фонари оформили в виде единой плашки.

В плане дизайна предназначенные для разных рынков машины в целом повторяют друг друга, разве что в Японии Suzuki Fronx предложен без рейлингов на крыше. Габариты едины для всех версий. Длина – 3995 мм, ширина – 1765 мм, высота – 1550 мм. Колесная база – те же 2520 мм, что и у хэтчбека Suzuki Baleno.

Японский вариант, как и мировой, оснащен 1,5-литровой бензиновой атмосферной четверкой K15C (в Индии у Fronx другая техника). Вдобавок он получил «мягкогибридный» довесок (такая версия есть, например, на Ближнем Востоке). Японцам паркетник доступен исключительно с классическим шестиступенчатым автоматом, тогда как в других странах ему еще положена механика. Главное же отличие Suzuki Fronx для Японии заключается в том, что там пятидверка бывает не только с передним, но и с полным приводом. В компании подчеркивают, что версия 4WD – именно эксклюзив для местного рынка, такой кроссовер еще имеет систему выбора режима движения. На переднеприводном паркетнике мотор 1.5 выдает 101 л.с., на полноприводном – 99 л.с.

Комплектация одна, зато самая богатая. В списке оборудования предназначенного для Японии Suzuki Fronx значатся: светодиодная оптика, 16-дюймовые колеса, кожаная обивка, подогрев передних сидений, климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, мультимедийная система с 9-дюймовым планшетом, проекционный дисплей, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

Переднеприводный Suzuki Fronx оценили в 2 541 000 йен, что эквивалентно примерно 1 648 000 рублей по текущему курсу. Полноприводный кроссовер обойдется в 2 739 000 йен – это около 1 776 000 рублей. Компания рассчитывает продавать в Японии по 1000 паркетников индийского производства ежемесячно.

Между тем ранее в Японии стартовали продажи бюджетного кроссовера Honda WR-V – его тоже поставляют из Индии (на производственной родине модель зовется Elevate). Эта пятидверка дешевле (от 2 098 800 йен или 1 361 000 рублей), но у нее нет ни гибридного довеска, ни полного привода.