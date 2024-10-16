Названы зимние шины, которые в России покупают чаще всего

Названы шины, которые россияне покупают чаще всего. К тому моменту, когда пришёл сезон замены летних покрышек на зимние продажи шин выросли в два раза за месяц. Россияне чаще всего покупают «липучки» бренда Triangle, а шипованные шины — бренда Nokian Tyres, сообщает издание Iz.ru со ссылкой на аналитику «Авито Авто».

Больше всего за месяц увеличились продажи китайских шин Triangle — в 2,4 раза. На эту марки приходится 10% продаж от всех «липучек», проданных на платформе «Авито». Средняя стоимость нового комплекта составляет 29,5 тыс. рублей.

Ещё заметно увеличились продажи зимних шин Dunlop (в 2,3 раза) и Hankook (в 2,2 раза). Рейтинг самых продаваемых зимних фрикционных шин выглядит так: Triangle (10%), Bridgestone (9%), Nokian Tyres (8%), Pirelli (8%) и Yokohama (7%).

В сегменте шипованных покрышек заметнее всего выросли продажи у российского бренда Cordiant — в 2,3 раза. Стоимость комплекта составляет 20,1 тыс. рублей. А ещё россияне активнее покупали шины брендов Yokohama и Nordman, их продажи увеличились в 2,2 раза. Лидером по доле продаж шипованных шин стал Nokian Tyres (19%), на втором месте — Pirelli (8%), далее идут Ikon Tyres (7%), Cordiant и Michelin (по 5%).

Почти половина респондентов при выборе нового комплекта колёс опирается на отзывы знакомых. А ещё — предпочитают российские марки. Большинство автомобилистов (44%) меняют шины заранее, как только в прогнозе погоды появляется вероятность снега.

По данным компании «Платформа ОФД», за первую половину октября средние цены на зимние шины выросли на 7% до 6,8 тыс. рублей за одну зимнюю покрышку.