Универсал Lada Iskra сняли на фото и видео во время испытаний

В Тольятти был замечен тестовый прототип универсала Lada Iskra - модели, которая стартует в следующем году. Видео с автомобилем опубликовал сайт "Автоброкер Клуб", который утверждает, что в кадре вовсе не "Искра".

По предположению источника, это агрегатоноситель нового кроссовера Lada на базе Vesta, который пока именуется как B-Plus Cross. Ранее стало известно, что новинка имеет утверждённые дизайн, характеристики, название. В продаже модель появится в 2026 году.

Куда ближе рыночные перспективы у Lada Iskra, которая будет представлена седаном, показанным этим летом на ПМЭФ, универсалом и его кросс-версией. Скорее всего, на опубликованном видео именно универсал Lada Iskra. Его прототипы начались этим летом, и главным отличием нынешних тестовых машин является намного меньшее количество камуфляжа.

Lada Iskra планируют запустить в производство в начале 2025 года, старт продаж ожидается ближе к весне. Цена пока не объявлена, но новинка займёт место в модельной линейке АвтоВАЗа между Lada Granta (от 700 тысяч рублей) и Lada Vesta (от 1,24 млн рублей), которая получила новую доступную версию с вариатором и мотором 1.6.