Chery тестирует два новых гибрида: Tiggo 9 и Arrizo 8

Сhery проверяет, могут ли ее гибриды проехать 1700 км на одном баке. 14 октября китайская марка приступила к публичным испытаниям гибридных модификаций кроссовера Tiggo 9 и седана Arrizo 8 — оба имеют приставку PHEV к названию, что указывает на бензоэлектрическую силовую установку. Протяженность маршрута составила 1,7 тысячи километров — старт был дан в Гуанчжоу, а финишировать автомобили должны сегодня, 16 октября, в Уху, где расположена штаб-квартира Сhery.

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В ходе испытаний гибридные Tiggo 9 и Arrizo 8 протестировали в провинции Гуандун, на серпантине горы Лунху и на берегу озера Поянху. Перед участниками тестов, среди которых блогеры и владельцы Chery, стояла задача преодолеть весь маршрут длиной 1700 километров на одном баке, а заодно проверить ходовые качества автомобилей и комфорт в поездках на дальние расстояния.

Стоит отметить, что заявленный запас хода гибридного Tiggo 9 составляет 1,4 тысячи километров, а на чистом электричестве он способен проехать 165 километров. В состав силовой установки кроссовера входят двухлитровый двигатель Kunpeng Power TGDI мощностью 254 лошадиные силы, электромотор (суммарную мощность агрегатов компания пока не обнародовала), трехступенчатая коробка передач DHT и полный привод Super Hybrid Drive.

Бензоэлектрический Arrizo 8 в свою очередь оснащен электромотором и 1,5-литровым двигателем ACTECO пятого поколения, работающим по экономичному циклу Миллера. Последний развивает 156 лошадиных сил. Общий запас хода седана составляет 1,3 тысячи километров.

Минувшим летом Chery провела испытания кроссовера Tiggo 7 Pro Max в России: кроссовер преодолел 12 414 километров в рамках публичных ресурсных испытаний силового агрегата, практически не останавливаясь пять дней. Короткие остановки можно было делать только раз в два часа для смены водителя и на дозаправку после каждых 500 километров. По итогам испытаний модель была занесена в Книгу рекордов России за «наибольшее расстояние, непрерывно преодоленное на автомобиле (со сменой водителей и дозаправкой) за пять суток».