В Россию привезли самый большой Jeep Wagoneer

В Россию прибыл самый большой Jeep Wagoneer
Jeep Grand Wagoneer является самым крупным представителем марки. Сейчас такие автомобили можно приобрести на российском рынке.
Российские дилеры начали поставлять американские внедорожники Jeep Grand Wagoneer в удлиненной модификации L. Стоимость таких автомобилей начинается с отметки 19 580 000 рублей. В такую сумму оценивается внедорожник в Москве.
В России модель предлагается в комплектации Obsidian. За движение в данном случае отвечает мотор V6, рабочий объем которого составляет 3 литра, а производительность - 510 л.с. Речь идет о бензиновом моторе Stellantis Hurricane, который имеет в конструкции 2 турбины. Автомобиль предлагается с полноприводной установкой и автоматической трансмиссией на 8 ступеней TorqueFlite 8HP75.
В комплектации внедорожника, который представлен в продаже в России, есть ассистенты водителя. В их числе - система предотвращения столкновения, функция отслеживания разметки. Для переднего пассажира и водителя используются подушки безопасности.
Grand Wagoneer предлагается с электрическим приводом и функцией массажа кресел. Мультимедийный комплекс поддерживает подлючение к смартфону через Apple CarPlay и Android Auto.
Модель Grand Wagoneer актуального поколения была представлена в 2022 году. К серийному производству компания приступила еще в 2021 году. Это самая габаритная внедорожная модель в линейке компании. Длина его кузова составляет 575.8 см, ширина - 212.3 см, высота - 192 см при колесной базе 330.2 см.
Снаряженная масса внедорожника достигает почти 3 тонн. В роли конкурентов на рынке выступают Cadillac Escalade и Lincoln Navigator. К выпуску модели первого поколения приступили в 1963 году. Внедорожник продержался на конвейере до 1991 года. Возобновить сборку производитель решил только в 2021 году.