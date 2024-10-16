В Россию привезли самый большой Jeep Wagoneer

Jeep Grand Wagoneer является самым крупным представителем марки. Сейчас такие автомобили можно приобрести на российском рынке.

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Российские дилеры начали поставлять американские внедорожники Jeep Grand Wagoneer в удлиненной модификации L. Стоимость таких автомобилей начинается с отметки 19 580 000 рублей. В такую сумму оценивается внедорожник в Москве.

В России модель предлагается в комплектации Obsidian. За движение в данном случае отвечает мотор V6, рабочий объем которого составляет 3 литра, а производительность - 510 л.с. Речь идет о бензиновом моторе Stellantis Hurricane, который имеет в конструкции 2 турбины. Автомобиль предлагается с полноприводной установкой и автоматической трансмиссией на 8 ступеней TorqueFlite 8HP75.

В комплектации внедорожника, который представлен в продаже в России, есть ассистенты водителя. В их числе - система предотвращения столкновения, функция отслеживания разметки. Для переднего пассажира и водителя используются подушки безопасности.

Grand Wagoneer предлагается с электрическим приводом и функцией массажа кресел. Мультимедийный комплекс поддерживает подлючение к смартфону через Apple CarPlay и Android Auto.

Модель Grand Wagoneer актуального поколения была представлена в 2022 году. К серийному производству компания приступила еще в 2021 году. Это самая габаритная внедорожная модель в линейке компании. Длина его кузова составляет 575.8 см, ширина - 212.3 см, высота - 192 см при колесной базе 330.2 см.

Снаряженная масса внедорожника достигает почти 3 тонн. В роли конкурентов на рынке выступают Cadillac Escalade и Lincoln Navigator. К выпуску модели первого поколения приступили в 1963 году. Внедорожник продержался на конвейере до 1991 года. Возобновить сборку производитель решил только в 2021 году.