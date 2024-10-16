Подсчитано, как отличается цена китайских машин в России и КНР

Эксперты, опрошенные порталом Autonews, сравнили стоимость популярных китайских машин в России и в Китае. В частности, эксперты рассмотрели Haval H5.

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Цена бензинового внедорожника в России варьируется от 3 699 000 до 3 999 000 рублей. Машина с дизельным агрегатом продается за 3 999 000-4 299 000 рублей. При этом в Китае базовая модель с бензиновым агрегатом обойдется в 122 800 юаней (около 1 650 000 рублей). Топовая версия машины стоит 157 800 юаней (2 130 000 рублей). Цена на дизельный Haval H5 составляет от 147 800 юаней (почти 2 млн рублей) до 157 800 юаней (2 130 000 рублей).

Также эксперты изучили цены на Geely Cityray. В России они стартуют с 2 699 990 рублей. Покупка старшей версии обойдется в 3 099 990 рублей. В КНР этот кроссовер знают как Geely Boyue Cool. На местном рынке представлено четыре комплектации модели. Их цена варьируется от 92 800 до 118 800 юаней (1,2–1,6 млн рублей).

Среди других популярных китайских машин в РФ - Tank 700. Тут гибридная модификация автомобиля (PHEV — Plug-in Hybrid Electric Vehicle) под названием Edition One оценивается в 11 899 000 рублей. В Китае минимальная цена модели составляет 700 тыс. юаней (примерно 9,5 млн рублей).

На российском рынке представлено три версии Chery Tiggo 7 Pro Max, говорится в публикации. Отмечается, что цены в РФ варьируются от 2 820 000 до 3 370 000 рублей (также действует скидка в размере 100 тыс. рублей). В Китае минимальная стоимость такого кроссовера составляет 74 900 юаней (чуть больше 1 млн рублей). Топовая версия автомобиля обойдется в 109 900 юаней (1,5 млн рублей).

Также специалисты осуществили мониторинг цен на популярную модель GAC GS3. В России данная модель стоит минимум 2,3 млн рублей. Покупка топовой версии кроссовера обойдется минимум в 2 649 000 рублей. В Китае машина продается под маркой Trumpchi. Стоимость модели составляет 85 тыс. юаней (около 1,5 млн рублей).