В Подмосковье открыли участок трассы спустя 15 лет строительства

В Подмосковье спустя 15 лет работ достроили объезд Островцов на трассе М-5. Об этом сообщает «Комменсантъ».

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Открыты были одновременно два построенных Росавтодором участка — помимо островцовского, также появился объезд в районе Ульянино-Непецино. Двигаться по новым отрезкам трассы разрешено со скоростью до 90 км/ч. Новые участки трассы помогут водителям сэкономить в час пик около 1,5 часов пути.

Стоимость тендера составила 15,4 млрд рублей, его получила ДСК «Автобан». Обхода поселка Октябрьскоий и Островцов строило АО «Дороги и мосты» за 27 млрд руб. Причиной долгого строительства названо длительное изъятие участков под затройку, а также перенос газо- и нефтепроводов.

До этого нубернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства дороги от Павловской Слободы до М-9. По его словам, в Подмосковье в этом году откроются 35 дорожных объектов.