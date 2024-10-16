В Белоруссии появились «Газели» местной сборки

В автопарки Белоруссии начали поступать микроавтобусы МАЗ на базе «Газели». Выпуском микроавтобусов «Лира» занимается берстский завод «Брестмаш»: в гамме предприятия есть 22-местный микроавтобус, а также цельнометаллический фургон, которые собираются из комплектующих белорусского и российского производства.

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До конца недели филиалы ОАО «Брестоблавтотранс» пополнят 10 новых МАЗ-281120 «Лира», сообщает телеграм-канал «Автобусы Беларуси». Первые поставки распределились так: автомобильный парк №16 г. Кобрин – 2, автомобильный парк №9 г. Каменец — 1, автомобильный парк №8 г. Берёза – 1 единица.

Белорусские перевозчики получают полные аналоги «Газелей NN», но — с другой эмблемой на решётке радиатора. Они оснащаются двигателем G31A класса «Евро-3», то есть лицензионным 2,5-литровым турбодизелем отдачей 149,6 л.с.. Коробка передач — 5-ступенчатая газовская «механика».

А ещё ГАЗ показал созданный по заказу «Газпрома» аналог «Газели». По рамной архитектуре, силовому агрегату и другим компонентам новинка, которая пока не имеет собственного названия, идентична «Газели Next». Но главное отличие — в эффектной внешности.