Какие автомобили, кроме кроссоверов, россияне покупают на «вторичке»

Названы самые популярные подержанные машины вне сегмента кроссоверов. Порядка 62 процентов продаж на вторичном рынке России приходится на седаны, хэтчбеки и другие не относящиеся к SUV модели. Их средняя цена в нынешнем году составляет 1,6 миллиона рублей, средний пробег — почти 144 тысячи километров, подсчитали в «Авто.ру». Среди моделей доминирует Lada: она занимает четыре позиции в пятерке лидеров и делит ее только с Kia Rio.

С начала года 33 процента вторичного рынка занимают седаны, 17 процентов — хэтчбеки. Кроссоверы остаются самыми популярными: их доля составила 38 процентов, но сократилась на два процента. Остальные типы кузова россиян интересуют заметно меньше. На универсалы пришлось пять процентов рынка, на минивэны — три, на купе — два процента.

Наиболее востребованный «не кроссовер» на вторичном рынке — Lada Vesta 2015-2022 годов выпуска со средней ценой 1,14 миллиона рублей. Второе место занимает Lada Granta (2011-2018 годы, 523,8 тысячи рублей), третье — Lada Priora (2007-2013, 383,4 тысячи). На четвертом месте расположилась Lada 2114 (2001-2003, 268,9 тысячи). Замыкает топ-5 самая дорогая модель — Kia Rio (2017 – 2020) со средней ценой 1,5 миллиона рублей.

Далее в десятке идут новая Lada Granta уже за 868,2 тысячи рублей, Hyundai Solaris 2010-2014 годов (844,1 тысячи), Lada Largus (2012-2021, 968,2 тысячи), Volkswagen Polo (2014-2020, 1,2 миллиона) и Ford Focus (2011 – 2015, 898,6 тысячи рублей).

Ранее эксперты перечислили кроссоверы с пробегом, которые не стоит покупать. В антирейтинге оказались сразу два BMW и несколько «китайцев» — от Chery до Lifan.