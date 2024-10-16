Zeekr выходит на рынок Австралии с электромобилями Zeekr X и 009

Китайский производитель электромобилей Zeekr расширяет своё присутствие, начав продажи в Австралии, что делает этот регион одной из главных зарубежных целей компании. Первая модель, которая будет доступна австралийским покупателям, — это кроссовер Zeekr X. В дополнение к нему в 2024 году ожидается запуск многоцелевого автомобиля Zeekr 009. Уже на старте интерес к этим моделям оказался высоким — компания собрала более 2500 предварительных заявок.

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Австралия стала особенно привлекательной для китайских автопроизводителей из-за ограничений, введённых в других странах, отметили журналисты 32CARS.RU. В Европе планируют ввести значительные тарифы на китайские электромобили, а доступ на рынок США и вовсе закрыт. При этом в Австралии отсутствует собственное автомобильное производство, что делает страну благоприятной для иностранных производителей.

С 2022 года австралийское правительство активно продвигает электромобили, интегрируя их в стратегию снижения выбросов углерода, что создаёт благоприятные условия для компаний вроде Zeekr. Благодаря этим факторам Австралия стала важным рынком для китайских производителей электромобилей.

Следующим шагом для Zeekr станет выход на рынок Новой Зеландии, что подтверждает растущий интерес компании к региону Океании, наряду с Юго-Восточной Азией и Латинской Америкой.