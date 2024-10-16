Nissan представил Project Trailgater с аксессуарами для кемпинга

Осень — это не только время для футбольных матчей, но и идеальный период для вылазок на природу, и Nissan предлагает для этого уникальное решение — Project Trailgater. Основанный на базе обновленного Nissan Frontier Pro-4X, этот проект разработан в сотрудничестве с командой Music City Trucks и оснащён рядом аксессуаров от Nismo Off-Road.

© Nissan

Для улучшения внедорожных характеристик автомобиль получил лифт-комплект, модернизированную подвеску с коваными рычагами, а также спортивные амортизаторы, пружины и койловеры. Дополнительно установлены выхлопная система с боковым выходом, багажник на крыше, внедорожные фары и 17-дюймовые колёса с возможностью установки бэдлоков, «обутые» в шины Yokohama Geolandar M/T.

Однако главное в Project Trailgater — это его превращение в передвижную зону для отдыха. В грузовом отсеке установлена уникальная система с двумя 43-дюймовыми экранами и звуковой панелью, а также выдвижные ящики Decked, где размещены гриль на пропане и холодильник Dometic, что позволяет наслаждаться удобством даже вдали от цивилизации.

По данным 32CARS.RU, изменения коснулись и интерьера: задние сиденья заменены на ровную поверхность, где установлены литий-ионная батарея, холодильник и система Starlink для просмотра футбольных трансляций даже в удалённых местах. Автомобиль оснащен складной солнечной панелью на 180 Вт, небольшой кухней с раковиной и кострищем, что обеспечивает комфорт и функциональность для длительных приключений.

Хотя Nissan не раскрывает точные технические характеристики этого проекта, базовая модель Frontier оснащена 3,8-литровым V6 с мощностью 310 л.с. и крутящим моментом 381 Нм, работающим в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Project Trailgater дебютирует на выставке SEMA в следующем месяце, где будут представлены и другие концепты от Nissan.