Toyota пообещала не отправлять в отставку спорткар Supra

Toyota не свернет производство спорткупе Supra в 2026 году. В интервью CarExpert вице-президент австралийского подразделения Toyota Шон Хэнли заявил, что компания не планирует отказываться от выпуска Supra. Таким образом он прокомментировал слухи о том, что модель якобы могут отправить в отставку одновременно с соплатформенным BMW Z4 — ранее Automotive News писал, что это произойдет уже в 2026 году. По словам Хэнли, информация об уходе Супры — это спекуляция, и «Toyota — это не BMW».

Toyota Supra и BMW Z4 построены на одной и той же платформе, и оба спорткара производятся на мощностях завода Magna Steyr в австрийском Граце. Еще весной этого года Automotive News со ссылкой на собственные источники сообщал, что BMW собирается избавиться от Z4 по завершении его жизненного цикла, и преемника у модели не будет. Журналисты предположили, что если BMW расторгнет контракт с Magna Steyr, то выпускать одну Toyota Supra станет невыгодно, так что японский спорткар тоже снимут с конвейера.

Эти слухи появились на фоне проблем Magna Steyr: на заводе проводятся сокращения, сокращается и ряд моделей, которые выпускает предприятие. Параллельно с этим снижается интерес к спортивным автомобилям Toyota и BMW.

Однако не исключено, что Toyota примет решение о разработке Supra следующего поколения, но уже самостоятельно — без помощи BMW или в партнерстве с другим автопроизводителем. В разговоре с австралийским CarExpert Шон Хэнли намекнул, что Супра «может измениться, трансформироваться в нечто новое». Он также упомянул «бренд Supra», что журналисты интерпретировали как желание Toyota создать семейство автомобилей с таким именем. Иными словами, Supra может выйти за рамки одного типа кузова.

Supra, напомним, была возрождена в 2018 году после 17-летнего перерыва. Модель вышла на рынок с двумя силовыми агрегатами BMW — стандартным для купе под брендом GR стал рядный шестицилиндровый 3,0-литровый бензиновый турбомотор B58, а в Японии, некоторых странах Азии и Европе также была доступна версия с рядным четырехцилиндровым 2,0-литровым двигателем B48. Позже версия с агрегатом 2.0 добралась и до США, но уже летом этого года продажи двухлитровой модификации свернули.