Tesla начинает первую фазу расширения гигафабрики

Tesla получила разрешение от властей Германии на реализацию первой фазы расширения своей гигафабрики недалеко от Берлина. В планах компании — удвоить производственные мощности с 500 000 до 1 миллиона автомобилей ежегодно, что сделает этот завод крупнейшим автопредприятием в стране, опередив даже Volkswagen в Вольфсбурге.

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В рамках первого этапа расширения будет возведено новое производственное здание, а также создана инфраструктура для складских помещений, логистических зон и лаборатории для тестирования аккумуляторных элементов. По данным 32CARS.RU, строительство будет проходить на уже принадлежащих Tesla территориях.

Однако не все местные жители поддерживают планы компании. Активисты, живущие рядом с заводом в домах на деревьях, выступают против расширения. В начале года также состоялось общественное голосование, на котором местные жители высказались против вырубки леса для проекта, хотя это голосование не имело юридической силы.

Несмотря на снижение спроса на электромобили в Европе и протесты со стороны общественности, Tesla намерена ввести новые мощности в эксплуатацию в первой половине 2025 года. Остается только наблюдать, как эти изменения повлияют на дальнейшие инвестиционные решения компании в регионе.