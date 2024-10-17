Audi оказался не нужен европейский завод по производству электрокаров

В настоящее время на конвейере предприятия собирают семейство электрических кроссоверов Q8 e-tron, который оказался невостребованным у покупателей. Руководство бренда попыталось найти другое применение площадке, однако сделать этого так и не удалось. Единственным шансом на спасение может стать какой-нибудь китайский производитель.

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После того как Audi объявила о прекращении производства Q8 e-tron, руководство компании планировало реконструировать завод под производство других автомобилей. Однако провести серьезную модернизацию предприятия не получилось, поскольку оно находится неподалеку от центра Брюсселя. Немецкий бренд получил 26 предложений от потенциальных инвесторов, однако ни один проект не заинтересовал топ-менеджмент. В результате специалисты приняли решение отказаться от идеи адаптации завода для сборки других машин.

Бельгийское предприятие Audi может стать первой площадкой, которую закроет концерн Volkswagen. Если это произойдет, без работы останутся более трех тысяч сотрудников. Спасти ситуацию может лишь какая-нибудь китайская компания. Многие производители из Поднебесной пытаются разместить свои производства на территории европейских стран, чтобы избежать заградительных таможенных пошлин.

В начале октября концерн Volkswagen заявил, что не поддерживает введение пошлин для китайских брендов. Немцы подчеркнули, что выступают за честную конкуренцию.