Новая Honda Prelude получила гибридный мотор и лишилась механики

Honda официально объявила о возвращении знаковой модели Prelude в 2026 году, но с некоторыми изменениями, которые могут не устроить преданных поклонников. Концепт, который был представлен год назад как гибридный спорткар, вызывает интерес, однако последние слухи указывают на отсутствие механической коробки передач в новой версии.

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По данным 32CARS.RU, новое поколение Prelude будет оснащено 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем, в паре с двумя электромоторами, что обеспечит общую мощность около 200 л.с. Трансмиссия будет вариатором (CVT), что, вероятно, огорчит тех, кто рассчитывал на более традиционные и спортивные ощущения от вождения. Тем не менее, Honda подчеркивает, что Prelude не предназначен для гоночных трасс, а станет «прелюдией» к будущим электрическим моделям компании.

Хотя это гибридное купе не станет самым «горячим» спорткаром на рынке, Honda рассматривает его как ключевую часть своего перехода на электрические технологии. Prelude будет выполнять роль тестовой платформы для будущих разработок в сфере электромобилей. Вопрос остается открытым: примут ли поклонники новый автомобиль с вариатором или это станет серьезным недостатком для модели.