Раскрыты характеристики и цена нового Nissan Ariya Nismo

Открыты характеристики и цена нового Nissan Ariya Nismo
Nissan Ariya Nismo готовится к выходу на европейский рынок, и теперь раскрыты его технические характеристики и стоимость. Этот электрический внедорожник, обладающий мощностью в 435 л.с. и крутящим моментом 600 Нм, способен разгоняться до 100 км/ч за всего 5 секунд. Максимальная скорость достигает 200 км/ч, что соответствует показателям стандартной версии Ariya. Однако запас хода Nismo составляет 417 км, что на 100 км меньше по сравнению с базовой моделью, имеющей 306 л.с.
По данным SPEEDME.RU, стартовая цена новинки составляет 60 490 евро (примерно 6,4 млн рублей по текущему курсу). За эти деньги покупатель получает не только впечатляющую мощность, но и спортивный дизайн с улучшенной подвеской, адаптивным рулевым управлением и элегантными 20-дюймовыми колесами. Также в оснащение входят аудиосистема Bose и проекционный дисплей, обеспечивающие высокий уровень комфорта.
Хотя разница в стоимости между Ariya с 306 л.с. и версией Nismo составляет всего 500 евро (около 53 тыс. рублей), последняя предлагает значительно более динамичные характеристики и уникальный спортивный стиль. Заказ на Ariya Nismo можно оформить уже с 17 октября, а первые экземпляры поступят в продажу в Европе в начале 2025 года.