Раскрыты характеристики и цена нового Nissan Ariya Nismo

Nissan Ariya Nismo готовится к выходу на европейский рынок, и теперь раскрыты его технические характеристики и стоимость. Этот электрический внедорожник, обладающий мощностью в 435 л.с. и крутящим моментом 600 Нм, способен разгоняться до 100 км/ч за всего 5 секунд. Максимальная скорость достигает 200 км/ч, что соответствует показателям стандартной версии Ariya. Однако запас хода Nismo составляет 417 км, что на 100 км меньше по сравнению с базовой моделью, имеющей 306 л.с.

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По данным SPEEDME.RU, стартовая цена новинки составляет 60 490 евро (примерно 6,4 млн рублей по текущему курсу). За эти деньги покупатель получает не только впечатляющую мощность, но и спортивный дизайн с улучшенной подвеской, адаптивным рулевым управлением и элегантными 20-дюймовыми колесами. Также в оснащение входят аудиосистема Bose и проекционный дисплей, обеспечивающие высокий уровень комфорта.

Хотя разница в стоимости между Ariya с 306 л.с. и версией Nismo составляет всего 500 евро (около 53 тыс. рублей), последняя предлагает значительно более динамичные характеристики и уникальный спортивный стиль. Заказ на Ariya Nismo можно оформить уже с 17 октября, а первые экземпляры поступят в продажу в Европе в начале 2025 года.