Пикап Kia Tasman готовится к премьере

Пикап Kia Tasman готов к премьере. Новинку сняли на видео
Компания Kia опубликовала финальный видеотизер пикапа Tasman, на котором автомобиль частично показан без камуфляжа. Дебют новинки запланирован на конец октября.
На данный момент известно, что Kia Tasman - рамный внедорожник, и одна из его модификаций будет дизельной. Наиболее вероятным кажется вариант с 2.2 CRDi от Kia Sportage, но не исключено, что на некоторых рынках будет предложена версия с трёхлитровым турбодизелем V6.
В Kia заявляют, что у "Тасмана" будут "впечатляющие внедорожные возможности". Также известно, что сзади у пикапа "Киа" неразрезной мост, грузоподъёмность составляет 1 тонну, а буксировочная способность достигает 3,5 тонн.
Kia Tasman будет представлен в сегменте среднеразмерных пикапов, а значит станет конкурентом целой плеяды зарекомендовавших себя в течение не одного десятилетия моделей: Toyota Hilux, Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max, Mazda BT-50 и Volkswagen Amarok.
Главными рынками для первого пикапа Kia в современной истории марки являются: Австралия, Новая Зеландия, Юго-Восточная Азия, Корея, Африка и Ближний Восток.
Премьера нового Tasman состоится на Международном автосалоне в Джидде в Саудовской Аравии 29 октября.