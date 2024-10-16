Пикап Kia Tasman готовится к премьере

Компания Kia опубликовала финальный видеотизер пикапа Tasman, на котором автомобиль частично показан без камуфляжа. Дебют новинки запланирован на конец октября.

© Российская Газета

На данный момент известно, что Kia Tasman - рамный внедорожник, и одна из его модификаций будет дизельной. Наиболее вероятным кажется вариант с 2.2 CRDi от Kia Sportage, но не исключено, что на некоторых рынках будет предложена версия с трёхлитровым турбодизелем V6.

В Kia заявляют, что у "Тасмана" будут "впечатляющие внедорожные возможности". Также известно, что сзади у пикапа "Киа" неразрезной мост, грузоподъёмность составляет 1 тонну, а буксировочная способность достигает 3,5 тонн.

Kia Tasman будет представлен в сегменте среднеразмерных пикапов, а значит станет конкурентом целой плеяды зарекомендовавших себя в течение не одного десятилетия моделей: Toyota Hilux, Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max, Mazda BT-50 и Volkswagen Amarok.

Главными рынками для первого пикапа Kia в современной истории марки являются: Австралия, Новая Зеландия, Юго-Восточная Азия, Корея, Африка и Ближний Восток.

Премьера нового Tasman состоится на Международном автосалоне в Джидде в Саудовской Аравии 29 октября.