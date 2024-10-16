Представлен новый MG HS PHEV: до 100 км на электротяге и просторный салон для семьи

MG анонсировала новый гибридный кроссовер HS PHEV, который заменит предшественника EHS. Этот плагин-гибрид имеет возможность проезда до 100 км на чисто электрическом ходу благодаря своему мощному аккумулятору ёмкостью 21,4 кВт·ч. С длиной 4,67 метра, модель обеспечивает комфортное пространство для семейных поездок.

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Под капотом MG HS PHEV установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель, который развивает 142 л.с., в сочетании с электромотором мощностью 209 л.с. Параметры общей мощности системы пока не раскрыты, но известно, что стартовая цена базовой версии Comfort составит 40 677 евро (примерно 4,3 млн рублей).

Кроссовер предлагает 507 литров пространства в багажнике, который можно увеличить до 1 484 литров при сложенных задних сиденьях. Версия Luxury, которая будет доступна за 43 177 евро (около 4,6 млн рублей), включает такие удобные функции, как панорамная крыша и вентилируемые передние сиденья.

По данным SPEEDME.RU, скоро ожидается выход более доступной версии Standard, что может сделать кроссовер более привлекательным для покупателей. Предзаказы на MG HS PHEV начнут приниматься в ближайшие дни, предоставляя поклонникам марки возможность приобрести этот новый экологически чистый автомобиль.