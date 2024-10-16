На выставке в Париже Kia показала новый фургон PV5

На выставке автосалона в Париже 2024 года Kia продемонстрировала множество новых моделей, акцентировав внимание на электромобилях и гибридных вариантах.

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Одной из главных новинок стал концептуальный фургон Kia PV5, который планируется в нескольких вариантах: пассажирский вэн, грузовой фургон и шасси для различных надстроек. По данным SPEEDME.RU, производство этой модели будет налажено на новом заводе Kia в Южной Корее, а в будущем к линейке добавятся более компактный фургон PV1 и флагманская модель PV7.

Кроме PV5, наибольшее внимание журналистов привлек новый Kia EV9 GT-line. Этот полностью электрический кроссовер оснащён мотором мощностью 385 л.с., что позволяет ему преодолевать до 505 км на одном заряде. Кроссовер отличается роскошным интерьером, выполненным из экологически чистых материалов, а также современными технологиями, включая систему кругового обзора и автопилот третьего уровня. Стартовая цена модели составляет 73 000 евро, что делает EV9 одной из самых амбициозных в премиум-сегменте Kia.

Также на выставке был представлен Kia EV6 GT-line Premium — электрический кроссовер с мощностью 229 л.с. и запасом хода до 560 км. Эта модель привлекла внимание своим стильным дизайном, высокотехнологичным салоном с цифровой панелью приборов и системой быстрой зарядки. EV6 уже удостоился множества наград, включая звание «Автомобиля года».

Kia обновила и свою модель Picanto GT-line, оснащённую бензиновым двигателем 1.2 DPI мощностью 79 л.с., что делает её отличным вариантом для городских поездок. Эта модель известна своей экономичностью и привлекательным дизайном, который продолжает привлекать внимание покупателей в сегменте компактных автомобилей.

Наконец, гибридный кроссовер Sorento PHEV GT-line Premium является отличным выбором для тех, кто ищет мощное и экологически чистое транспортное средство. Он оснащен бензиновым двигателем 1.6 T-GDi в сочетании с электромотором, что позволяет развивать общую мощность 245 л.с. и обеспечивает запас хода на электрической тяге до 64 км.